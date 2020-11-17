KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.



BOĞA: BUGÜN özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılabilirsiniz.

Sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor.



İKİZLER: Bazı konuları aklınıza takıyorsunuz.

BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı alandaki paslaşmalar sizi gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız sıkkın.



YENGEÇ: BUGÜN arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz.

İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını kişisel olarak algılamamalısınız.



ASLAN: KATILACAĞINIZ toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz günden güne önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada başarılısınız.



BAŞAK: YÖNETİCİ pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar söz konusu ve gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.



TERAZİ: AZİMLİ ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız.

Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacaksınız.



AKREP: KARİYERİNİZİ grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda başarılısınız ve bunu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görebilirsiniz.



YAY: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.

Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Çekici, enerjik ve aktif bir tavır içindesiniz.



OĞLAK: UZUN süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz. Mesleki aşklar gündemde. Bugünlerde sakinliği ve dinginliği elden bırakmamalısınız.



KOVA: ÇEVRENİZDE gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.

Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz.

Başarılı işler ayağınıza gelecek.



BALIK: İŞ arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşku içinde belirsizlikleri kafanızdan atın. Arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.