KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.

Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.



BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz.

Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.



İKİZLER: MAL varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine geliyor. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız.

Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.



YENGEÇ: KİNCİ yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.



ASLAN: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ve ya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.



BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır.

Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.



TERAZİ: ŞİMDİYE kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.



AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu.

Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.



YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem.

İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.



OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler içindesiniz.



KOVA: YARATICILIK mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.



BALIK: Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.

İŞ hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor.

İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak.