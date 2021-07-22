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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.07.2021, 00:00

KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.
Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.

BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz.
Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: MAL varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine geliyor. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız.
Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

YENGEÇ: KİNCİ yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ve ya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.
Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır.
Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: ŞİMDİYE kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu.
Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem.
İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler içindesiniz.

KOVA: YARATICILIK mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.

BALIK: Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.
İŞ hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor.
İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak.

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