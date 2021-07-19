KOÇ: BİRLİKTE olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınızdaki belirleyici etkenleri fark etmelisiniz.
Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.
BOĞA: OLAYLARA güçlü bir mantıkla yaklaşmanız, sorunlar karşısında sizi son derece avantajlı kılıyor. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor.
Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gün.
İKİZLER: İÇİNİZDEN taşan enerjiyi dengelemek zorundasınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. İlişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekebilirsiniz.
Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.
YENGEÇ: AMAÇSIZ yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Detaylara takılmayın.
ASLAN: BUGÜN desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle duygusal ilişkileriniz güçlenecek. Uzun süredir istediğiniz bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.
BAŞAK: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor. Harcamalara dikkat.
TERAZİ: BUGÜN çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.
Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var.
AKREP: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacak.
Başarıyı hedeflediğiniz için, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.
Adeta kendinizle yarışıyorsunuz.
Motivasyonunuz oldukça belirgin.
YAY: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
OĞLAK: KENDİNİZİ iyi ifade edeceğiniz bir gün.
Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar sizi tarzınızın dışına çıkarabilir.
Dengenizi ne olursa olsun bozmamalısınız.
KOVA: MADDİ konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamla ilgili sınavlarınız bitmiyor.
Partnerinizin iş ilişkilerine destek verseniz bile, onu denetlemeniz gerekebilir.
BALIK: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için hazırlanacaksınız.
Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.