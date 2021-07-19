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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.07.2021, 00:00

KOÇ: BİRLİKTE olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınızdaki belirleyici etkenleri fark etmelisiniz.
Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

BOĞA: OLAYLARA güçlü bir mantıkla yaklaşmanız, sorunlar karşısında sizi son derece avantajlı kılıyor. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor.
Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gün.

İKİZLER: İÇİNİZDEN taşan enerjiyi dengelemek zorundasınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. İlişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekebilirsiniz.
Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.

YENGEÇ: AMAÇSIZ yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Detaylara takılmayın.

ASLAN: BUGÜN desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle duygusal ilişkileriniz güçlenecek. Uzun süredir istediğiniz bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

BAŞAK: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor. Harcamalara dikkat.

TERAZİ: BUGÜN çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.
Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var.

AKREP: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacak.
Başarıyı hedeflediğiniz için, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.
Adeta kendinizle yarışıyorsunuz.
Motivasyonunuz oldukça belirgin.

YAY: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

OĞLAK: KENDİNİZİ iyi ifade edeceğiniz bir gün.
Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar sizi tarzınızın dışına çıkarabilir.
Dengenizi ne olursa olsun bozmamalısınız.

KOVA: MADDİ konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamla ilgili sınavlarınız bitmiyor.
Partnerinizin iş ilişkilerine destek verseniz bile, onu denetlemeniz gerekebilir.

BALIK: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için hazırlanacaksınız.
Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.

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