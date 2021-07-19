KOÇ: BİRLİKTE olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınızdaki belirleyici etkenleri fark etmelisiniz.

Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.



BOĞA: OLAYLARA güçlü bir mantıkla yaklaşmanız, sorunlar karşısında sizi son derece avantajlı kılıyor. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor.

Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gün.



İKİZLER: İÇİNİZDEN taşan enerjiyi dengelemek zorundasınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. İlişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekebilirsiniz.

Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.



YENGEÇ: AMAÇSIZ yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Detaylara takılmayın.



ASLAN: BUGÜN desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle duygusal ilişkileriniz güçlenecek. Uzun süredir istediğiniz bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.



BAŞAK: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor. Harcamalara dikkat.



TERAZİ: BUGÜN çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.

Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var.



AKREP: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacak.

Başarıyı hedeflediğiniz için, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.

Adeta kendinizle yarışıyorsunuz.

Motivasyonunuz oldukça belirgin.



YAY: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



OĞLAK: KENDİNİZİ iyi ifade edeceğiniz bir gün.

Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar sizi tarzınızın dışına çıkarabilir.

Dengenizi ne olursa olsun bozmamalısınız.



KOVA: MADDİ konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamla ilgili sınavlarınız bitmiyor.

Partnerinizin iş ilişkilerine destek verseniz bile, onu denetlemeniz gerekebilir.



BALIK: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için hazırlanacaksınız.

Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.