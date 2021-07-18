KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışmalar içindeki arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.

BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir, düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Atılımlarınız için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

Ön yargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.

YENGEÇ: TARZINI belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. İlişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla şekilleniyor.

ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız.

Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

BAŞAK: ÇEVRENİZDE duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel yaptığınızı biliyor.

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

AKREP: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, sorunlarınızı arka plana atacaksınız.

Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

YAY: YAKIN ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahipsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: BUGÜN, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz.

Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğunda kafanız işlek çalışıyor.

Atacağınız her adımda dostlarınızın desteklerinin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları daha başarılı sonuçlandıracaksınız.

Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.