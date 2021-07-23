KOÇ: AŞIRI alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafenizi korumalısınız.



BOĞA: ENTELEKTÜEL kişilerden etkileneceksiniz.

Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz.

Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.



İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda bir aşk kıvılcımı söz konusu. Bu sıralar çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır.

Seçimlerinizi doğru yapmalısınız.



YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır.

Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz sorumluluk onu fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.

Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.



ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.

Enerjiniz oldukça yüksek.



BAŞAK: BAZILARINIZ yakın bağ içinde oldukları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.

Önemli kararlar arifesindesiniz.



TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli. İş çevrenizde kararsız kalan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.



AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.

Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.



YAY: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevresi sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Kendi değerlerinizin farkındasınız.



OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.

Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.



KOVA: AŞK ve duygusal ilişkilerinizde mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek, üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.



BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.