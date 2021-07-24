KOÇ: ÇEVRENİZDE farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için, içinize kapanacaksınız.
BOĞA: MANTIKLI yönleriniz daha belirgin olacak.
Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkilerini gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinin bazı istekleri olacaktır.
İKİZLER: MADDESEL konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.
Parasal sıkıntılarınıza kaynaklar bulmak için şartları oluşturabilirsiniz.
YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZDE mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız karışabilir. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman, kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden, moraliniz hemen bozuluyor.
ASLAN: ZOR şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz.
Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız.
BAŞAK: KİŞİSEL başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz.
Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.
TERAZİ: AİLENİZİ ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz.
Sosyal yaşantınızı güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor.
AKREP: GİZEMLİ yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen, isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alacaksınız.
YAY: İÇSEL sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız.
Yapmanız gereken işler dururken, size uzakları tercih ediyorsunuz. Yeni çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz.
OĞLAK: ARKADAŞLARINIZLA duygu birliği içindesiniz ama aşk ilişkilerinizde gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Partnerinizin her şeyini merak ederken, düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.
KOVA: BUGÜN, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, olayların altındaki nedenlerin üzerine yaklaşmalısınız.
BALIK: DUYGULARINIZLA hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi daha da arttırabilirsiniz.