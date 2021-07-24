KOÇ: ÇEVRENİZDE farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için, içinize kapanacaksınız.

BOĞA: MANTIKLI yönleriniz daha belirgin olacak.

Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkilerini gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinin bazı istekleri olacaktır.

İKİZLER: MADDESEL konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.

Parasal sıkıntılarınıza kaynaklar bulmak için şartları oluşturabilirsiniz.

YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZDE mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız karışabilir. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman, kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden, moraliniz hemen bozuluyor.

ASLAN: ZOR şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz.

Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız.

BAŞAK: KİŞİSEL başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz.

Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.

TERAZİ: AİLENİZİ ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz.

Sosyal yaşantınızı güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor.

AKREP: GİZEMLİ yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen, isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alacaksınız.

YAY: İÇSEL sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız.

Yapmanız gereken işler dururken, size uzakları tercih ediyorsunuz. Yeni çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz.

OĞLAK: ARKADAŞLARINIZLA duygu birliği içindesiniz ama aşk ilişkilerinizde gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Partnerinizin her şeyini merak ederken, düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

KOVA: BUGÜN, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, olayların altındaki nedenlerin üzerine yaklaşmalısınız.

BALIK: DUYGULARINIZLA hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi daha da arttırabilirsiniz.