KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yüzden çaresiz kalıyorlar.
BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek adına adımlar atacaksınız.
Onlara yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.
İKİZLER: MADDİ konularda çok dikkatlisiniz. Kendinizi ispat etme konusunda kararlısınız.
Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı duruma geçebilirsiniz.
YENGEÇ: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Çalışma sisteminizle ilgili yeni ve çok farklı bir süreç başlatmak üzeresiniz.
ASLAN: DUYGUSAL konularda kafanız her an karışabilir. Hayalleriniz ve gerçekler arasında denge kuramıyorsunuz. Düşüncelerinizle ilgili uluorta konuşmayın. Size değersiz görünen bazı şeyler önemli olabilir.
BAŞAK: ŞARTLARINIZI yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Kendinize güveniyorsunuz ve bu çok güzel bir şey.
TERAZİ: MESLEKİ konular nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusunda planlarınız size başarıyı getirecek.
AKREP: FIRSATLARIN size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin.
Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız bazılarına ters gelebilir.
YAY: DUYGULARINIZDA artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.
OĞLAK: ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.
Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var.
KOVA: DUYGULARINIZA hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
Gün içinde olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda beklemeyi tercih etmelisiniz.
BALIK: YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltınızı özellikle geçmişinizden korumaya çalışıyorsunuz.