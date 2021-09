KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yüzden çaresiz kalıyorlar.



BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek adına adımlar atacaksınız.

Onlara yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.



İKİZLER: MADDİ konularda çok dikkatlisiniz. Kendinizi ispat etme konusunda kararlısınız.

Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı duruma geçebilirsiniz.



YENGEÇ: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Çalışma sisteminizle ilgili yeni ve çok farklı bir süreç başlatmak üzeresiniz.



ASLAN: DUYGUSAL konularda kafanız her an karışabilir. Hayalleriniz ve gerçekler arasında denge kuramıyorsunuz. Düşüncelerinizle ilgili uluorta konuşmayın. Size değersiz görünen bazı şeyler önemli olabilir.



BAŞAK: ŞARTLARINIZI yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Kendinize güveniyorsunuz ve bu çok güzel bir şey.



TERAZİ: MESLEKİ konular nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusunda planlarınız size başarıyı getirecek.



AKREP: FIRSATLARIN size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin.

Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız bazılarına ters gelebilir.



YAY: DUYGULARINIZDA artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.



OĞLAK: ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.

Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var.



KOVA: DUYGULARINIZA hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

Gün içinde olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda beklemeyi tercih etmelisiniz.



BALIK: YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltınızı özellikle geçmişinizden korumaya çalışıyorsunuz.