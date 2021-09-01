KOÇ: İŞ disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha temkinli olmalısınız.

BOĞA: BUGÜN iletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını siz de fark ediyorsunuz.

İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda beklemenizde yarar var. Bugün, bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz.

Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz.

YENGEÇ: HEDEFLERINIZDE Ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve duygusal düşünmekten vazgeçmelisiniz.

ASLAN: BUGÜN olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. Güvensizlik duygunuzu yenmelisiniz.

BAŞAK. DÜŞÜNCELERINIZIN sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Siz kendi disiplininizin uygulayıcısısınız. Bu nedenle, karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.

TERAZİ: YENILIKLERE açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberler karşısında keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

AKREP: DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bugün, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY: MADDI konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK: OLUMSUZ etkilenmeye açık bir gününüzdesiniz. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

KOVA: AMAÇLARINIZA uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.

BALIK: ÇEVRENIZDEKI mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir gün. Değerlerinizin farkındasınız ve gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz. Sır olmayı tercih ediyorsunuz.