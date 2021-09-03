KOÇ: BUGÜN, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Her tür sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gündesiniz.
BOĞA: ARAŞTIRMACI bir ruhla çevrenizi irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.
İKİZLER: SADECE mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.
Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız.
YENGEÇ: DOSTLARINIZ tarafından çok seviliyorsunuz.
İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz.
ASLAN: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz.
Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz.
Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız.
BAŞAK: HERKESLE hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz.
Maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.
TERAZİ: FIRSATLARDAN faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddesellik gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınız artabilir.
AKREP: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz.
Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
YAY: DOSTLUKLARIN temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor ve onlarla sık görüşüyorsunuz.
Birçok organizasyona katılacaksınız.
OĞLAK: AİLENİZLE ilgili konularda daha duyarlı olmalısınız. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan mutlu olacaksınız.
Fakat güven duygunuzun eksikliğinden kaynaklanan sorunlar var.
KOVA: BUGÜN, kendinize güveniyorsunuz.
Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz.
Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz.
BALIK: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın ortaya çıkacağı bir gün.
Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz.