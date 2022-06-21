KOÇ: BUGÜN Güneş ve Jüpiter uyumlu bir açı yapıyor.. Uzun süredir, beklediğiniz mutlu kararları alabilirsiniz.

Kendinize güveniyor ve sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz.



BOĞA: YÖNETİCİ gezegeniniz Venüs'ün Neptün'le yaptığı açıdan olumlu etkileneceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız mutlu beraberliklerden istediğiniz performansı sağlayacaksınız.



İKİZLER: AŞK yaşantınızda ilgili önemli gelişmeler mevcut. Çevrenizden destek beklemeniz sizi yanlış yönlenmenize neden olabilir. Olaylara pratik bir şekilde yaklaşmanız sizi ilgi odağı yapacak.



YENGEÇ: AİLENİZLE ortak yapacağınız çalışmaların sonucunda manevi bir haz duyacaksınız. Yaşam kalitenizi artırıyorsunuz.

Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

Maddi sıkıntı yaşayabilirsiniz.



ASLAN: ÇEVRENİZİN telkinlerini çok fazla dinlemek istemeyebilirsiniz. Başarıyı hedeflediğiniz bir gündesiniz. Sizden beklenen performans fazla olmasına rağmen olayları denetleyebiliyorsunuz.



BAŞAK: JÜPİTER ve Neptün'den aldığınız olumlu etkiler, maddesel anlamda size olumlu destekler vermektedir. Bugün, iş ilişkilerinizle ilgili her zamankinden daha fazla duygusal davranacaksınız.



TERAZİ: BUGÜN sizin için muhteşem diyebiliriz.

Güneş ve Jüpiter burcunuzda uyumlu açı yapıyor. İş, dostluk ve aşk ilişkilerinizi olumlu bir şekilde ilerleyecek.

İçsel coşkularınızı tavan çıkarabilir.



AKREP: İÇSEL olarak aşka aşık bir yapınız var.

Dostluk duyguları en az aşk kadar önemli sizin için. Bugün seçici davranacaksınız.

Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili planları var. Hemen kabul etmeyebilirsiniz.



YAY: BUGÜN olumlu işbirliklerine ve tekliflere hazırsınız. Size farklı bir biçimle, yeni bir iş sunacaklar ve desteğinizi isteyeceklerdir. Herkesin sizi anlaması mümkün değil.



OĞLAK: MESLEKİ anlamda oldukça başarılı bir gününüz. Ciddi görünümünüzün altında duygusal bir yapı gizli.

Aşk yaşantınızla ilgili hassas bir gün.

Sevdiğiniz kişi daha fazla ilgi bekliyor.



KOVA: JÜPİTER ve Güneş kombinasyon burcunuzda yaptığı olumlu açı içsel enerjinizin yükselmesine neden olacak. Bazı yolculuklar gündeme gelecek. Algılama gücünüz yüksek ve olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz.



BALIK: JÜPİTER bilinçaltınızın olumlu bir şekilde şekillenmesine neden oluyor.

Başarınızı sezgilerinize borçlusunuz.

Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek, sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz.

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