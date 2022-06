KOÇ: ÇEVRENİZDE gelişen konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.



BOĞA: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyorsunuz.



İKİZLER: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz.

Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok. Çalışmalar olumlu ilerliyor.



YENGEÇ: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.

Çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.



ASLAN: BUGÜN ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor.

Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz.

Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.



BAŞAK: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli.

İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor.



TERAZİ: DUYGUSAL konularda gereksiz bir tavır sergiliyorsunuz. Size anlatılan her şeyi gözünüzde fazla büyüteceksiniz. Dostlarınızın iyi niyetle söylediği sözlerden farklı anlamlar çıkarmanıza gerek yok.



AKREP: BUGÜN, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.



YAY: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınız daime açık ÇEVRENİZDE dikkat çekici bir şekilde hareket ediyorsunuz. İletişim konusunda yaşadığınız sorunların altında, duygusal takıntılarınız yer alıyor. Bugün, her türlü ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.



OĞLAK: ALDIĞINIZ her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız.

Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir.



BALIK: BUGÜN, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan edemiyorsunuz.

