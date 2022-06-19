KOÇ:DİSİPLİNLİ hareket etmekten hoşlanıyorsunuz. Güven duygusunun size sağlayacağı avantajları çok iyi bildiğiniz için, bugün maddesel konulara odaklaşmak istiyorsunuz.



BOĞA: AŞK konusunda duygusal değişimler içindesiniz. Gireceğiniz ortamlarda dikkat çekici davranışlar gösterebilirsiniz.

Sosyal yaşantınızla ilgili hareketlenme, fiziksel anlamda sizi yorabilir.



İKİZLER: SON günlerde çevrenizde oldukça hareketli bir yapı sergiliyor ve çocukluk yıllarına dayanan alışkanlıklarınız ön plana çıkıyor. Bugün, Fazla gezmek ve eğlenmek isteyebilirsiniz.



YENGEÇ: BUGÜN bilinçaltınız çok karışık.

Gününüz, duygusal isteklerinize bağlı bir şekilde ilerliyor ve değişimlerinize bir anlam veremiyorsunuz. Aynı zamanda gizliliklerin ilgi çekeceği bir gün.



ASLAN: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu.

Bugün, onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor.



BAŞAK: YAKINLARINIZIN sorunları gününüzü meşgul etse de, kişisel ilişkilerinizi mesleki konularınızdan farklı tutacağınızdan emin olabilirsiniz. Bugün, ısrarla tutku çerçevesinde hareket edeceksiniz.



TERAZİ: GİRİŞKEN yapınızı ön plana çıkaracak seyahatler söz konusu olabilir. İdealleriniz doğrultusunda hareket etmekten yanasınız. Özellikle hiçbir konuda ödün vermemeniz gereken bir gündesiniz.



AKREP: AY aşk evinizde ilerliyor. Yaratıcı yönlerinizi kullanabileceğiniz çalışmalardan yola çıkmalısınız. Bugün duygusal konularınızla ilgili, motivasyon olayları söz konusu.



YAY: EVİNİZLE ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak bir performans sergilemek istiyorsunuz.

Alışveriş duygularınızın atağa kalkmasıyla, ilginç eşyalar satın alabilirsiniz.



OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz.

Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz.



KOVA: BUGÜN Ay'ın bulunduğu konum, sizin için olumlu olmayabilir. Sabit yapınızı etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. Siz, parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz.



BALIK: AY burcunuzda ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Fark edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.

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