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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.06.2022, 00:00
KOÇ:DİSİPLİNLİ hareket etmekten hoşlanıyorsunuz. Güven duygusunun size sağlayacağı avantajları çok iyi bildiğiniz için, bugün maddesel konulara odaklaşmak istiyorsunuz.

BOĞA: AŞK konusunda duygusal değişimler içindesiniz. Gireceğiniz ortamlarda dikkat çekici davranışlar gösterebilirsiniz.
Sosyal yaşantınızla ilgili hareketlenme, fiziksel anlamda sizi yorabilir.

İKİZLER: SON günlerde çevrenizde oldukça hareketli bir yapı sergiliyor ve çocukluk yıllarına dayanan alışkanlıklarınız ön plana çıkıyor. Bugün, Fazla gezmek ve eğlenmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: BUGÜN bilinçaltınız çok karışık.
Gününüz, duygusal isteklerinize bağlı bir şekilde ilerliyor ve değişimlerinize bir anlam veremiyorsunuz. Aynı zamanda gizliliklerin ilgi çekeceği bir gün.

ASLAN: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu.
Bugün, onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor.

BAŞAK: YAKINLARINIZIN sorunları gününüzü meşgul etse de, kişisel ilişkilerinizi mesleki konularınızdan farklı tutacağınızdan emin olabilirsiniz. Bugün, ısrarla tutku çerçevesinde hareket edeceksiniz.

TERAZİ: GİRİŞKEN yapınızı ön plana çıkaracak seyahatler söz konusu olabilir. İdealleriniz doğrultusunda hareket etmekten yanasınız. Özellikle hiçbir konuda ödün vermemeniz gereken bir gündesiniz.

AKREP: AY aşk evinizde ilerliyor. Yaratıcı yönlerinizi kullanabileceğiniz çalışmalardan yola çıkmalısınız. Bugün duygusal konularınızla ilgili, motivasyon olayları söz konusu.

YAY: EVİNİZLE ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak bir performans sergilemek istiyorsunuz.
Alışveriş duygularınızın atağa kalkmasıyla, ilginç eşyalar satın alabilirsiniz.

OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz.
Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz.

KOVA: BUGÜN Ay'ın bulunduğu konum, sizin için olumlu olmayabilir. Sabit yapınızı etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. Siz, parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz.

BALIK: AY burcunuzda ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.
Fark edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.
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