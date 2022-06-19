KOÇ:DİSİPLİNLİ hareket etmekten hoşlanıyorsunuz. Güven duygusunun size sağlayacağı avantajları çok iyi bildiğiniz için, bugün maddesel konulara odaklaşmak istiyorsunuz.
BOĞA: AŞK konusunda duygusal değişimler içindesiniz. Gireceğiniz ortamlarda dikkat çekici davranışlar gösterebilirsiniz.
Sosyal yaşantınızla ilgili hareketlenme, fiziksel anlamda sizi yorabilir.
İKİZLER: SON günlerde çevrenizde oldukça hareketli bir yapı sergiliyor ve çocukluk yıllarına dayanan alışkanlıklarınız ön plana çıkıyor. Bugün, Fazla gezmek ve eğlenmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: BUGÜN bilinçaltınız çok karışık.
Gününüz, duygusal isteklerinize bağlı bir şekilde ilerliyor ve değişimlerinize bir anlam veremiyorsunuz. Aynı zamanda gizliliklerin ilgi çekeceği bir gün.
ASLAN: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu.
Bugün, onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor.
BAŞAK: YAKINLARINIZIN sorunları gününüzü meşgul etse de, kişisel ilişkilerinizi mesleki konularınızdan farklı tutacağınızdan emin olabilirsiniz. Bugün, ısrarla tutku çerçevesinde hareket edeceksiniz.
TERAZİ: GİRİŞKEN yapınızı ön plana çıkaracak seyahatler söz konusu olabilir. İdealleriniz doğrultusunda hareket etmekten yanasınız. Özellikle hiçbir konuda ödün vermemeniz gereken bir gündesiniz.
AKREP: AY aşk evinizde ilerliyor. Yaratıcı yönlerinizi kullanabileceğiniz çalışmalardan yola çıkmalısınız. Bugün duygusal konularınızla ilgili, motivasyon olayları söz konusu.
YAY: EVİNİZLE ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak bir performans sergilemek istiyorsunuz.
Alışveriş duygularınızın atağa kalkmasıyla, ilginç eşyalar satın alabilirsiniz.
OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz.
Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz.
KOVA: BUGÜN Ay'ın bulunduğu konum, sizin için olumlu olmayabilir. Sabit yapınızı etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. Siz, parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz.
BALIK: AY burcunuzda ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.
Fark edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.