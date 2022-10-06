KOÇ: Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.
BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, sorunları kısa sürede çözüyorsunuz.
Finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Takıntılarınız çok fazla.
Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.
YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz çok daha belirgin. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, gecikmeler yaşıyorsunuz.
ASLAN: Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sosyal çalışmalarınızda da meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.
BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere döneceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra soruların cevabını bulacaksınız.
TERAZİ: Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.
Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.
AKREP: Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz.
Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.
YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.
En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Gereksiz alınganlıkla partnerinizi suçlayabilirsiniz.
OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.
Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.
KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. İş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.
BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.