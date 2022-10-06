KOÇ: Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, sorunları kısa sürede çözüyorsunuz.

Finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Takıntılarınız çok fazla.

Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz çok daha belirgin. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, gecikmeler yaşıyorsunuz.

ASLAN: Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sosyal çalışmalarınızda da meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere döneceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra soruların cevabını bulacaksınız.

TERAZİ: Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.

Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.

AKREP: Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz.

Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.

YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.

En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Gereksiz alınganlıkla partnerinizi suçlayabilirsiniz.

OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.

Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. İş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.