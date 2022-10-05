KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bir çok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.

İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için nedenleriniz var. Yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz etkilenecek.

YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün..

Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN: Yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.

Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz.

İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönemdesiniz.

BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır.

Bugünlerde bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz oluyorsunuz.

TERAZİ: Bugün başarıyı kucaklayacaksınız.

Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde, bir çok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.

AKREP: Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.

Radikal düşünceler içindesiniz.

Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.

YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

Partnerinizle kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak.

OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.

KOVA: Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.

BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.