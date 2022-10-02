KOÇ: Bugün yapmak istediğiniz çok şey var.

Kendi duygularınızı öne çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı sistemli ve dikkatli bir şekilde planlamalı, acele etmemelisiniz.

BOĞA: İlişkilerinizin güçlü olduğu bir gün.

Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve deneyimlerinize güvenmelisiniz.

İKİZLER: Olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Çevresel ilişkilerinizde detayların çok önemli olduğu bir gün. Her zamanki kuşkucu tavırlarınızla olayları farklı değerlendiriyorsunuz.

YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, bu dönem fazla içinize kapandınız. Bugün seyahat planları yapmak için, önünüze fırsatlar gelecek. Olayların üstesinden cesaretle gelebilirsiniz.

ASLAN: Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Fikirlerinizi, mantık çerçevesi içinde değerlendirmek size belli bir kalite kazandırıyor.

TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız.

AKREP: Bugün katıldığınız davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek, farklı kişilerle tanışacaksınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, titiz ve önlemci davranıyorsunuz.

YAY: Evinizde huzuru sağlamak adına, girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak isteyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştireceksiniz.

OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmek için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz.

Duygusal bir konuşma yapmanız özlediğiniz konuları beraberinde getirecek.

KOVA: Bugün, Ay'ın konumu iş ve çalışma hayatı ile ilgili konuları gündeme getiriyor.

Kazançlar konusundaki sıkıntıları çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz.

BALIK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız çalışmalar için strateji uygulamalısınız.