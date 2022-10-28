KOÇ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız.

Önce değer vermek istemeseniz bile, eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz.

BOĞA: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki güzel. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ile arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız.

İKİZLER: Kişisel bazı kararlarınızı ailenizle paylaşacaksınız.

Onların fikirleri sizin için oldukça önemli. Romantik olmaktan da bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.

Aşk hayatınız renkleniyor.

YENGEÇ: Dostlarınızla yeni planlar yapacaksınız.

Yakınlarınızın çıkarları yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, sınırlarınızı korumak zorundasınız. Fiziksel aktivitelerinizde dikkatli davranmanız gerekebilir.

ASLAN: Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.

Bugünlerde sizin için büyük fırsatlar söz konusu. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile ilgili yeni duygularınızın keyfini çıkarın.

BAŞAK: Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.

TERAZİ: Risklere karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yoğun temponuzu biraz yavaşlatmalısınız.

AKREP: Evinizi yeniden restore etmek için çok uygun zamanlar. Nostaljik objelerden hoşlandığınız bir gerçek. Beklediğiniz ve tarzınıza uygun yaşam alanı oluşturacak ve önünüze çıkan fırsatlardan memnun kalacaksınız.

YAY: Çok cesur hissedeceğiniz ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız.

Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz.

OĞLAK: Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Karizmatik dostlarınıza size iyilik yapma şansı vermelisiniz.

Onlar da uzun süredir bekledikleri fırsatı kullanıp, dostluklarını ispat edecekler.

KOVA: Sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü.

Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları kullanabileceksiniz.

BALIK: Geleneksel yapınızı muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir. Birçok işi bir arada yapmaya çalışırken bocalayabilirsiniz.