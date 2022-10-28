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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.10.2022, 00:00

KOÇ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız.
Önce değer vermek istemeseniz bile, eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz.

BOĞA: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki güzel. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ile arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız.

İKİZLER: Kişisel bazı kararlarınızı ailenizle paylaşacaksınız.
Onların fikirleri sizin için oldukça önemli. Romantik olmaktan da bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.
Aşk hayatınız renkleniyor.

YENGEÇ: Dostlarınızla yeni planlar yapacaksınız.
Yakınlarınızın çıkarları yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, sınırlarınızı korumak zorundasınız. Fiziksel aktivitelerinizde dikkatli davranmanız gerekebilir.

ASLAN: Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.
Bugünlerde sizin için büyük fırsatlar söz konusu. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile ilgili yeni duygularınızın keyfini çıkarın.

BAŞAK: Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.

TERAZİ: Risklere karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yoğun temponuzu biraz yavaşlatmalısınız.

AKREP: Evinizi yeniden restore etmek için çok uygun zamanlar. Nostaljik objelerden hoşlandığınız bir gerçek. Beklediğiniz ve tarzınıza uygun yaşam alanı oluşturacak ve önünüze çıkan fırsatlardan memnun kalacaksınız.

YAY: Çok cesur hissedeceğiniz ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız.
Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz.

OĞLAK: Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Karizmatik dostlarınıza size iyilik yapma şansı vermelisiniz.
Onlar da uzun süredir bekledikleri fırsatı kullanıp, dostluklarını ispat edecekler.

KOVA: Sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü.
Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları kullanabileceksiniz.

BALIK: Geleneksel yapınızı muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir. Birçok işi bir arada yapmaya çalışırken bocalayabilirsiniz.

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