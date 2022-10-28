KOÇ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız.
Önce değer vermek istemeseniz bile, eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz.
BOĞA: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki güzel. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ile arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız.
İKİZLER: Kişisel bazı kararlarınızı ailenizle paylaşacaksınız.
Onların fikirleri sizin için oldukça önemli. Romantik olmaktan da bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.
Aşk hayatınız renkleniyor.
YENGEÇ: Dostlarınızla yeni planlar yapacaksınız.
Yakınlarınızın çıkarları yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, sınırlarınızı korumak zorundasınız. Fiziksel aktivitelerinizde dikkatli davranmanız gerekebilir.
ASLAN: Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.
Bugünlerde sizin için büyük fırsatlar söz konusu. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile ilgili yeni duygularınızın keyfini çıkarın.
BAŞAK: Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.
TERAZİ: Risklere karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yoğun temponuzu biraz yavaşlatmalısınız.
AKREP: Evinizi yeniden restore etmek için çok uygun zamanlar. Nostaljik objelerden hoşlandığınız bir gerçek. Beklediğiniz ve tarzınıza uygun yaşam alanı oluşturacak ve önünüze çıkan fırsatlardan memnun kalacaksınız.
YAY: Çok cesur hissedeceğiniz ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız.
Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz.
OĞLAK: Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Karizmatik dostlarınıza size iyilik yapma şansı vermelisiniz.
Onlar da uzun süredir bekledikleri fırsatı kullanıp, dostluklarını ispat edecekler.
KOVA: Sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü.
Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları kullanabileceksiniz.
BALIK: Geleneksel yapınızı muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir. Birçok işi bir arada yapmaya çalışırken bocalayabilirsiniz.