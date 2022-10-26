KOÇ: Odaklanacağınız konularda başarılı bir çalışma içine girecek, ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Beklediğiniz haberlerin gelmesi sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BOĞA: Ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir.

İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek.

YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz.

Bu dönem, başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Çevrenizin ilgisi artıyor.

ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Maddi konularda size yarar sağlayacak çalışmalar yapacaksınız.

BAŞAK: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.

Bazı konularda özveride bulunmanız gerekiyor. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Kıskançlıklara hedefsiniz.

TERAZİ: Sistemli ve tutarlı duygulardan yanasınız.

Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karışıklığa neden olacaktır. İş konusunda atılım yapmayı gelecek zamana bırakın.

AKREP: İlişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Atak davranışlar size uymayan bir beraberliğin içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlış beraberlikleri düzeltemeyebilirsiniz.

YAY: Sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Unuttuğunuz bazı olaylar yeniden gündeme gelecek.

OĞLAK: İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu.

Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz.

Yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler olacak.

KOVA: İş konumunuzdaki aktiviteler duygusal konuları da beraberinde getirecek. Hiç ummadığınız bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Topluluklarda tartışmalardan uzak kalmalısınız.

BALIK: Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını hissetmeniz için birçok neden karşınıza çıkacaktır. Radikal çözümlerle iş hayatınızın sınırları genişliyor.