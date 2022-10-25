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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.10.2022, 00:00

KOÇ: Olaylara pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjinizle, birlikte çalıştığınız kişileri kolay ikna edebiliyorsunuz.
Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.

BOĞA: Düşüncelerinizi tartarak yaşamı farklı yönlerden görmeniz,bugün işe yarayacaktır.
Bulunacağınız ortamlarda olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, çevrenizdeki işlerin akışı değişebilir.

İKİZLER: Çevresel faktörleri kendi lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. İstediğiniz performansı sağlama konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.

YENGEÇ: Karşı cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz.
Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz.
Bugün partnerinizle aranızda önlemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır.

ASLAN: Maddesel güven ihtiyacı içinde olsanız bile, çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerine saygı göstermelisiniz.

BAŞAK: Duygularınızda bir çekimserlik söz konusu olabilir. Karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etmekte bocalayabilirsiniz. Sizi ikna etmeleri çok zor olacak. Düşünceleriniz değiştirme konusunda sabit olacaksınız.

TERAZİ: Partnerinizle ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok, onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi daha rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, çevrenizde yanlış yorumlara neden olabiliyor.

AKREP: Toplumsal hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor. Birçok işin altına imza atacaksınız.
Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz.
Detayların ön plana çıkacağı bir gün.
Çevrenizi ve kendinizi sorguluyorsunuz.

YAY: Finans konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyor fakat yeniliklere karşı çekimser davranıyorsunuz. Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza alabilirsiniz.
Güvensizlikten nefret ediyorsunuz.

OĞLAK: Yakın çevrenizdeki olaylara tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz.
Çıkarlarınızı düşünmek zorunda kalabilir ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.

KOVA: Koşullarınızı değiştirme konusunda acele etmek istemiyorsunuz. Yeni projelere açık olmanıza rağmen, çekimser davranıyorsunuz.
Yatırımcı yönlerinizi çevresel koşullarıyla birleştirmek olumlu gelişecek.

BALIK: Davranışlarınız yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.

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