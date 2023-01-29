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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.01.2023, 00:00

KOÇ: Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin davranış şekillerinden anlamlar çıkarmanız mümkün

BOĞA: Kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için takdir alıyorsunuz. Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen yorgunsunuz.

İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Tanışacağınız kişilerle farklı elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuzun yüksek olduğu bir gün.

YENGEÇ: İçsel disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakin bir şekilde izleyeceksiniz, Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.

ASLAN: Duygularınızı açıklama konusunda cesur davranıyorsunuz. Hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel bu yönde ilerliyorsunuz.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Bugün ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız.

TERAZİ: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda esnek davranmayı yeğlemelisiniz.

AKREP: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabasındasınız.

YAY: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Dostlarınızın sizden bekledikleri destekleri kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Çevrenizdeki olayların sağlayacağı olanakları farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılı oluyorsunuz. Yakın çevrenizle fikir birliği içindesiniz.

KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için, gücünüzü ortaya koymak için detayları sağlamalısınız.

BALIK: Sevdiklerinize her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündemde. Karşılıklı güven duygularının önemli aşamalara neden olmasıyla, paylaşımlarınız söz konusu.

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