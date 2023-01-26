Yıldız falınız

KOÇ: İnatçı tavırlarınızla kaybettiğiniz fırsatları düşünmeli ve emir vakiden vazgeçmelisiniz. Yapınızı bilenler için sorun yok ama herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde ikilem yaratacaktır.



BOĞA: Ani gelişen olaylara karşı temkinlisiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.



İKİZLER: Bugünlerde araştırmacı bir ruhla hareket edecek, çevrenizdeki kişi ve olayları sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

YENGEÇ: Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle ortak çalışmalar içine girecek ve oldukça eğleneceksiniz. Sadece mantığınıza ve aklınıza güveniyor, düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.



ASLAN: Karşıt Venüs yakın ilişkilerinizde istediğiniz desteği sağlarken dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacağınız bir dönemdesiniz.

BAŞAK: Bugün duygusal konularda belirgin bir kişilik vurgulanıyor. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Her türlü sanatsal olaylar gündeme gelebilir.



TERAZİ: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.



AKREP: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat bu beklentileriniz hiç de boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.



YAY: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır.



OĞLAK: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



KOVA: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

BALIK: Kişiliğiniz, çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir dönem.