Yıldız falınız

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına biraz canınızı sıkılabilir.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: Özgürlük duygunuzun zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.
YENGEÇ: Tarzını belirleyecek, baskıladığınız duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışlar tercih edeceksiniz. Çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.
ASLAN: Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlanıyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor
TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyeceksiniz.
YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız.
OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartları daha fazla düşünmemelisiniz.
KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olsa da, konu mantık olduğunda kafanız işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın vereceği desteğin öneminin farkındasınız.
BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzle isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.