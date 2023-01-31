KOÇ: MADDİ konularda istediğinizi çizgiy tutturamadığınız için, karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz.

Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine daha iyi bildiğiniz konuları araştırmalısınız.

BOĞA: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerin size şaşırtıcı davranışlar sergileyeceğini unutmamalısınız.

Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

İKİZLER: SEZGİLERİNİZİN yoğun olduğu bir gün olmasına rağmen değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olsanız da, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

YENGEÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü var.

ASLAN: İŞ arkadaşlarınızın cesur olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.

Olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

BAŞAK: YALNIZ hissetmemek için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

AKREP: DUYGULARINIZI yoğun yaşıyorsunuz.

Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız.

Karşılıklı fikir çarpışmalarıyla çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz.

YAY: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdir ihtiyacı var. Arkadaşlarınızın fikirlerinden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Farklı insanlarla tanışmaktan zevk alacağınızı çevrenize hissettirin.

OĞLAK: MADDİ konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınızda başarıyı geliyor. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

KOVA: MESLEKİ konularda tereddütleriniz var.

Ay'ın aşk ve sosyal evinizdeki hareketi yüzünden kafanız bir hayli karışık. İş konusunda aceleci davranmamalı ve yeni oluşumlara karşı dikkatli hareket etmelisiniz.

BALIK: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere güzel cevaplar vereceksiniz.

İlginç bir gün yaşayacaksınız.