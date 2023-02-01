KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.

BOĞA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz.

Bugün Merkür'den aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.

İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuz bilenler, içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı, yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.

Çevreniz sizden hareket bekliyor.

YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için, bir çok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın desteklendiğiniz görmek, sizi daha da güçlendirecek.

BAŞAK: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz.

Olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

TERAZİ: PARTNERİNİZDEN beklediğiniz güven duygusu önemli. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır.

İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.

AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz.

Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor, taviz vermek istemiyorsunuz.

YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni teklifleri düşünün.

OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır.

Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi yargılıyorsunuz.

Özellikle esnemeye özen gösterin.

KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğlediğiniz gün içinde, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz.

Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.

BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin.