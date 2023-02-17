KOÇ: Dostlukların zedelenmesinden yana değilsiniz ve her zaman çevrenizi kaynaştırma özelliğine sahipsiniz. Sadece kendi duygularınızın onaylandığı bir dünyada yaşamanız, sizi olumsuz etkiliyor.



BOĞA: Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin fikirleri sayesinde sınavları başarı ile vereceğiniz bugünde, bir çok fırsat karşınız çıkacak.

İKİZLER: Bugün içinize kapanmak yerine düşüncelerinizi paylaşmalısınız. Tasarladığınız planlarınızı, çevrenizden yardım alarak gerçekleştireceksiniz. Enerjinizin bölünmesini istemiyorsanız, dikkatli olun.

YENGEÇ: Duygusal ve dostluk ilişkilerinizde önemli bir gün. Kuşkucu tavırlarınızla çevrenizi incelemek yerine savaşınızı doğru alanlara kaydırmalısınız. Karşı cinsle ilgili çalışmalar içinde olacağınız projeler üreteceksiniz.

ASLAN: Günlük yaşamın sıkı temposundan kaçmak için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz.

Bir çok şeyi aynı anda düşünecek yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Yapmak istedikleriniz kafanızda gelişiyor.

BAŞAK: Sosyal yönünüzü daha ön plana çıkararak olaylara yaklaşmaya çalışın. Karşı tarafı dinlemeyi öğrenirseniz, ondan çok şey öğreneceksiniz. Her şeyi önceden planlamanıza rağmen, Olaylara yaklaşımınız farklı.

TERAZİ: Her zaman müthiş bir dengeye sahipsiniz. Olayları abartmadan çözerken, kafanız karışabilir.

Farklı konular gündemde. Yaşantınızın her karesinde, farklı bir şeyler olmalı. Geçici heveslerden uzak kalmalısınız.

AKREP: Çalışma hayatınız da temponuz sürekli değişiyor. Aynı anda iki işi bir arada yapmanız size zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklaştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz.

YAY: Mesleğinizde iddialı davranmak zorundasınız. İlerleyen günlerde daha olumlu davranacaksınız. Stabil olmak siz çok şey kazandırabilir. Doğallığınızla çevrenizi istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz.

OĞLAK: Bugün, gündeminizdeki olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmeyecek. Çünkü sizin fikirleriniz başkalarının düşüncelerine çok ters geliyor. Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Sizi anlamak zor.

KOVA: Önemli zannettiğiniz konuların değer kaybetmesi sonucunda kafanız karışabilir. Bugün anlamsız ilişkilerinizi, yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yeniden yapılanmak gerektiğiniz sizde biliyorsunuz.

BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Aşırı hassas bir gündesiniz.

Çevrenizden etkileniyor size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.