KOÇ: Bugün, çevrenize karşı temkinli davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri yüksek. Maddi konularda fırsatlar kapınızda.

BOĞA: Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız karışık.

İKİZLER: Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

Diretme ve direnme konusunda sadece dengeli davranmalısınız. Beklentilerinizde gerçekleşmediği zaman üzülüyorsunuz.

YENGEÇ: Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli olabilirsiniz.

Daha temkinli olmakta yarar var.

ASLAN: Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli.

BAŞAK: Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için, bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz.

İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir gün içindesiniz.

TERAZİ: İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetiniz yanlış anlaşılıyor.

AKREP: Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız.

Finans konularıyla ilgili yeni motivasyon kaynağı arıyorsunuz.

YAY: Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün içindesiniz. Enerjinizi doğru yolda kullandığınızı göreceksiniz.

Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.

OĞLAK: Çalışma yaşantınızdaki zorlukların üstesinden gelebilecek bir gün içindesiniz. Disiplinli davranmakla fırsatı kendinize çekeceksiniz.

Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Ortaklıklar konusunda dikkatli olmalısınız.

KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşama isteyebilir ve özlemleriniz değer kazanabilir. Duygularınız karışık olduğu için hata yapmaktan korkuyorsunuz.

Eski olayların üstüne sünger çekmeli ve farklı olaylara yelken açmalısınız.

BALIK: Başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.. Çevrenizde size hayranlık duyacakları bir gün yaşayacaksınız.