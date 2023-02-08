KOÇ: Bugün, çevrenize karşı temkinli davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri yüksek. Maddi konularda fırsatlar kapınızda.
BOĞA: Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız karışık.
İKİZLER: Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.
Diretme ve direnme konusunda sadece dengeli davranmalısınız. Beklentilerinizde gerçekleşmediği zaman üzülüyorsunuz.
YENGEÇ: Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli olabilirsiniz.
Daha temkinli olmakta yarar var.
ASLAN: Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli.
BAŞAK: Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için, bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz.
İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir gün içindesiniz.
TERAZİ: İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.
Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetiniz yanlış anlaşılıyor.
AKREP: Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız.
Finans konularıyla ilgili yeni motivasyon kaynağı arıyorsunuz.
YAY: Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün içindesiniz. Enerjinizi doğru yolda kullandığınızı göreceksiniz.
Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.
OĞLAK: Çalışma yaşantınızdaki zorlukların üstesinden gelebilecek bir gün içindesiniz. Disiplinli davranmakla fırsatı kendinize çekeceksiniz.
Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Ortaklıklar konusunda dikkatli olmalısınız.
KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşama isteyebilir ve özlemleriniz değer kazanabilir. Duygularınız karışık olduğu için hata yapmaktan korkuyorsunuz.
Eski olayların üstüne sünger çekmeli ve farklı olaylara yelken açmalısınız.
BALIK: Başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.. Çevrenizde size hayranlık duyacakları bir gün yaşayacaksınız.