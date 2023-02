Şark bülbülleri sustu

Doğu bizim kıymetlimiz, gözbebeğimiz vazgeçilmezimizdir.

Yıllardır tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Son yaşadığımız deprem bizim kalbimizi beynimizi ve kan dolaşımımızı dondurdu. Bu depremi astrolojik açıdan destekleyici etkiler vardı.

Her ne kadar deprem uzmanlarımıza saygımız sonsuz bile olsa, hala açıklanması kaotik olan yorumlar mevcut.

Hiç kimse net bir sonuç getiremiyor.

Astrolojinin kendince Güneş Satürn kavuşumu ve Uranüs karesi bizim için tehlike sinyalleri veriyordu.

Üstelik Güneş tutulması tetikleyici bir kuvvet oluşturdu. Yorumlarımıza devam edersek; 25 Mart'tan sonra Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle çok daha sert bir etki gösterecek. 20 Nisan'da öncü bir burç Koç'ta Güneş tutulması gerçekleşecek. Asker ve güvenlik kolları doğu bölgesinde daha etkin bir çalışmayı ortaya çıkaracak.

Yeni kurallar için kollar sıvanacak. 5 Mayıs'ta Akrepteki Ay tutulması Güney ay düğümüyle birlikte hareket edecek.

Ay Uranüs karesi beklenmedik olayları ortaya çıkaracağını bilmemiz gerekiyor.

Geçmişin ihmal edilmiş derslerini yeniden okumalıyız. Bu durum enerji yüklenmesini de getirecek. Madenler ve gaz sızıntılarına dikkat etmek gerekiyor.

Tüm bunlar astrolojinin kadim bilgileriyle pekiştiği zaman çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz.

9 Mart'ta Neptün Satürn'le birlikte hareket edecek. Hayal kırıklıkların acıların sabırla sarılması için zaman lazım.

28 Ekim Boğa ay tutulmasıyla binaların yeniden yapılanma çalışmaları başlayacaktır. 2008 yıllarında Plüton Oğlak burcuna geçmesiyle zaten toprakla ilgili konuların ayak sesleri ortaya çıkmaya başlamıştı. 2023 yılının çok zor geçeceğini astrolojik rüzgarların sert geçeceğini bilmeliyiz.

ÜLKEMİZ YASTA

Yıllardır doğuya seyahatlerim olmuştur.

Astroloji etkinlikleri için karış karış gezmişimdir. Doğunun otantik büyülü havasını hiçbir şeye değişmem. İnsanları sıcacık sevecendir. Nereye giderseniz gidin her toprağında sevgi ve saygıyla karşılaşırsınız. Deprem, doğanın yıllarca karşılaştığı afetlerden biridir. Dünyada deprem bölgesi olarak ilan edilen o kadar ülke var ki. Alfabetik sıraya göre değerlendirsek liste kabarık bir durumdadır ve üstelik bizim ülkemiz çağdaş ve medeni ülkeler sırasındadır. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dediğimiz kadersel planın içinde bu depremin olasılığını savunmuyoruz. Eskilerin bir sözü vardır tabiri caizse, "Eşeğini sağlam kazığa bağla gerisini Allaha emanet et." En az on ilimizde hiç mi sağlam kazık yoktu. Bunlar uzun ve içimizi acıtan konular. Tabii kimseyi suçlamak istemiyoruz. Yine geçmişin bir sözü vardır, "Beş parmağın beşi de bir değil." Canımız yanık, canımız sıkkın. Birçok kardeşimiz hala göçük altında. İsyanlarında bir gün sonu gelecek.

Kayıplarımıza dua ederken, içimiz yorgun ve bitkin yolumuza devam edeceğiz. Ya sonra dediğimiz soruların cevabı askıda kalacak. Yine büyüklerimizin bir söz "Vayy gidene." Yıllar sonra torunlarımız, arkadaşlarınla eski albümleri karıştırırken, 'Bak bu büyük babam, büyük annem Güney Anadolu'da depremde ölmüşler" diyecekler. Bugünün gençleri ve güzel insanları gelecek nesillere kara coğrafyanın sayfalarından el sallayacaklar doyamadıkları bir dünyanın kader dedikleri isyanlarında unutulacaklar.

O zamanın nesilleri, "Şaka mı insanlar neden deprem de ölürler" sorusunun cevabını merak edecekler.

Güçlü enerjilere maalesef medeniyet de çaresiz kalabiliyor. Müthiş bir "Yer altı kasırgası" geçirdik. İçimiz de dışımız da kan ağlıyor. Türk toplumunda yaşayan bireyler ve siyasetçiler herkes ülkesini sonuna kadar seviyor. Kimse ülkesinin kötü olmasını istemez. Acı ile gereksiz yüklenmelerde var. Sözün bittiği yer değil, sözün yeni başladığı yerdeyiz. Lütfen birbirimizi kırmadan yaralarımızı hep birlikte saralım. TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN.

Gidenlerimizin ruhları şad olsun. Allah bir daha böyle acı göstermesin.

Unutulmamış unutkanlığımızdır deprem! (Anonim)