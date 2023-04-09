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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.04.2023, 00:00

KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız.
Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır.

BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi formatlamalısınız.
Çevrenizdekilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu sizde biliyorsunuz.

İKİZLER: Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır.
Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız.

YENGEÇ: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz. Çalışma evinizdeki Retro Merkür ; size çok şey öğretecektir.

ASLAN: Değerli zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz.

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız.
Enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor.

TERAZİ: Hiçbir şekilde dengeleriniz bozmak istemediğiniz için, çevrenizdekiler tavırlarınızdan etkilenebilirler. Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliği sayesinde, önemli aşamalar kaydedeceksiniz.

AKREP: Arkadaş çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Bunaldığınız anlarda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor fakat sahiplenme duygunuz yüzünden, bir türlü başaramıyorsunuz.

YAY: Bugün maddesel konularla ilgili harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için, ödemeler karşınıza çıkıyor.

OĞLAK: Enerjinizin yüksek olduğu bugün, dikkatli olmak zorundasınız. Olayları takip etmekten karlı çıkacaksınız. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.

KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz.

BALIK: Bugün yoğun bir duygu seli içindesiniz.
Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz.
Özellikle duygusal dengelerinizi kontrol altında tutmalısınız.

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