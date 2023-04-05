Yıldız falınız

KOÇ: İletişim konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken bir çok işi sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.



BOĞA: Örgütleme yeteneğinizi, doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız öne çıkarken, yaratıcılığınız da artıyor. Bugün, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz. Çevrenizde beğeniliyorsunuz.



İKİZLER: Fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.



YENGEÇ: Yeni heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Çalışma hayatında motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.



ASLAN: Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak çok zor. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki, sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.



BAŞAK: Olaylara hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınızda pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı. Sevdiğiniz kişi şanslı.



TERAZİ: Sadece kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. İşinizde hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz.



AKREP: Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Zorlanılan konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Sevgileriniz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz. Sizi anlamak zor.



YAY: Çalışma temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız sizi daha başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz. Sizi gülümserken görüyorlar.



OĞLAK: Hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor.



KOVA: Her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, bir çok kişiye garip gelebilir, fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor.



BALIK: Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabasında olacağını gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.

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