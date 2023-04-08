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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.04.2023, 00:00
KOÇ: Bugün; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.

BOĞA: Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.

İKİZLER: Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de, yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.

YENGEÇ: Bugün çevresel yorumlarınızı içinizden yapmalısınız.., Olayların yönünü geniş tutmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.

ASLAN: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlı be etkili görüyorsunuz. Bugün sınırlarınızı aşmamalısınız.

BAŞAK: Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.. Çekişmeli ilişkiler size göre değil.

AKREP: Siz duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Karışık işler size göre değil unutmayın..

YAY: Düşüncelerinizi sergilerken, sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine, daha cesur ve aktif davranarak, partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz..

OĞLAK: Özel duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz. Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Araştırmacı yapınızla, yaşamı sorgulayarak ilerliyor yaşadığınız konularda, başarılı oluyorsunuz.

KOVA: Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken, güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.

BALIK: İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Çevrenizden soyutlanmalısınız.
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