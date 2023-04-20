Yıldız falınız

KOÇ: Sosyal hayatınızda etkin bir durumdasınız. Bulunduğunuz ortamlarda bütün gözler üstünüze çevrilecek. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve hak ettiğiniz yerlere geleceksiniz.



BOĞA: Ailenizin istekleri ön planda olacak. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve yaşlı akrabalarınıza yardım edeceksiniz. Sorumluluk bilinci içinde babanızla ilgili aktiviteleriniz önem kazanacak.



İKİZLER: Kapasitenizin üstünde talepleriniz olacak, sizden beklenmeyen bir performans ortaya koyuyorsunuz. Zamanlama konusunda dikkatli olmalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisindesiniz.



YENGEÇ: Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Bugün maddesel sorunlarınız, sevdiklerinizin önüne geçebilir. Yaşamı sorgulayabilir ve geleceğinizle ilgili kaygılarınızı gündeme getirebilirsiniz.



ASLAN: Sevginizi göstermekte cimri davranıyor, sevdiklerinize karşı kıskançsınız. Bu çelişkiyi üzerinizden atmalısınız. Ketum günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Derin düşünmenin size yararı yok.



BAŞAK: Partnerinizin duyguları çok önemli olmasına rağmen, çevresel koşullarınızı gözden geçirmeden edemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.



TERAZİ: Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız. Değişimlerinizi

karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz

durumlar söz konusu olabilir.



AKREP: Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Geçmişinizle ilgili yaşadığınız olayların etkisinde kaldığınız zaman daha çok karamsarlaşabiliyorsunuz.



YAY: Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Hedeflerinizde isabetli davranışlar içindesiniz. Zor olanı seçmek sizin sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.



OĞLAK: Meslek yaşantınızla ilgili çalışmaların karşılığını görmek konusunda, tereddütleriniz olmasın. Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Olumsuz düşünceler yüzünden kafanızı karışıyor.



KOVA: Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.



BALIK: Uzun süredir yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz. Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir dönem. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.







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