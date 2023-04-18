KOÇ: Odaklanacağınız konularda başarılı bir çalışma içine girecek, ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.

BOĞA: Ortamlarda liderliğiniz ön planda olacak.

Bu dönem, duygularınızı abartabilir ve ilgi duy duğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.

İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişi yapacak. Duygularınızı gizleyeceksiniz.

YENGEÇ: Şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Yine bu dönem, başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.

ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.

Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız.

Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.

BAŞAK: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Ani ve atak davranışlar size uymayan bir ilişkinin, içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.

TERAZİ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.

Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Dikkatli olmalısınız.

AKREP: Gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Bazı olaylar yeniden gündeme geliyor.

YAY: Satürn sayesinde çevrenizi testten geçirmeye devam ediyorsunuz. Sistemli ve tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor.

OĞLAK: İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu.

Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızda değişimler olacak ve sizi güçlendirecek.

KOVA: İş konumunuzda aktiviteler beraberinde duygusal konuları da getirecek. Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.

BALIK: Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz.

Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden karşınıza çıkacaktır. Maddi konularda radikal çözümlerle sınırlarınız genişliyor.