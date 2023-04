KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız her durumda sabır ve taviz gibi iki önemli unsuru dengede tutmayı başarmalısınız.



BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Her ortama adapte olabilmek için yapacağınız tek şey; çevrenize karşı iletişiminizi güçlü tutmak olmalı.



İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



YENGEÇ: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Bazı çalışmalarınız ses getirecek.



ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanmalısınız.



BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.



TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmamak şartıyla partneriniz paylaşıyor. Dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.



AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.



YAY: Enerjik bir gününüzdesiniz. Ancak gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Çevrenizden yardım istemekten çekinmeyin.



OĞLAK: Yaşamın her adımında elde edeceğiniz kazanımlara kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeye sahip olmak istemiyorsunuz. Her olayın arkasında farklı neden aramayın.



KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları

hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde

sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.

Sevdiğinize karşı gizemli tavrınız dikkat

çekiyor.



BALIK: Arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti,

iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca

yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive

edecek. Seçici tavırlarınız sizi farklı ve

özel kılıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın