Yıldız falınız

KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve bazı kazançlarınızı arttırabilirsiniz.
BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli yapıyor. Olayları gözünüzde fazla büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.
İKİZLER: Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var.
YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.
ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.
BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızdan faydalanmalısınız.
TERAZİ: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.
AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir., Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız.
YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz.
OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı , arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.
KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.
BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız bu gün içinde, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınızla farklı konularda yoğunlaşmalısınız.