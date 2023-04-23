Yıldız falınız

KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.



BOĞA: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetme duygunuzdan bir türlü kurtulamıyorsunuz.



İKİZLER: Partnerinizle derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, olumlu oluyor.



YENGEÇ: Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuz çok önemli.



ASLAN: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Uzun yollarla ilgili planlarınızı erteleyebilirsiniz. Kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor.



BAŞAK: Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil. Kafanız karışık.



TERAZİ: İş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.



AKREP: Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz Detaylar engel olmamalı.



YAY: İlişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite var. Düşüncelerinizi bazılarına, sıra dışı gelebilir.



OĞLAK: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Partnerinizin ve aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. Çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün.



KOVA: Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Aldırmıyorsunuz.



BALIK: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşindeyken bazı hatalara açıksınız.

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