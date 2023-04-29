KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.

BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.

YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz.

Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.

Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.

ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.

Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek.

Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.

BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Bu dönem kendinizi korumaya alacaksınız.

Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almanız sizin yararınıza olacak. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara da sahipsiniz.

AKREP: Bugün, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.

Arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla çok vakit geçireceksiniz.

YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. İlişkiniz varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.

OĞLAK: Bugün enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.

KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. . Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir.

BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar veriyor.