Yıldız falınız

KOÇ:Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.
BOĞA: İşinizde yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacak. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.
İKİZLER: Karşılıklı fikir paslaşması içinde olacağınız bir gündesiniz ve konuyla ilgili isteklisiniz. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Aksaklıklar karşısında somurtmayın.
YENGEÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme özelliğiniz yüzünden, kişileri kırıyorsunuz.
ASLAN: İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.
BAŞAK: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gündesiniz. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor.
TERAZİ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle
bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.
AKREP: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Sorunların üstesinden kolayca geleceksiniz.
YAY: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.
OĞLAK: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; hatalara açıksınız.
KOVA: Güçlü ve kariyerli bazı kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı doğru planlayarak hareket etmeniz sizin için başarı getiriyor.
BALIK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir.