Yıldız falınız

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.



BOĞA: Duygularınızda artışlar var. Oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunup partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayın.



İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.



YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Yatırımlarınız hızla gelişecektir.



ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.



BAŞAK: düşünce ve araştırmalar içindesiniz. Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla, aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermeyebilirsiniz.



AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.



YAY: İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Lükse olan merakınız, sizi çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Yeni projelerin doğrultusunda, yeni organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Streslerinizi bir kenara koymalısınız.



KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.



BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans evinizin kozmik desteğiyle akıllıca davranacaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

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