Yıldız falınız

KOÇ: Duygusal konularda bazı çekişmeler söz konusu olacak. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz.
BOĞA: Bugün duygusal ilişkilerinizde daha sert hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için, bu tür davranışlar içine girebilir ve ilişkilerinizde çevresel koşullarınızın yarar sağlayacak noktalarda odaklaşabilirsiniz.
İKİZLER: Çevresel koşullarınızı zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi arkadaş çevrenizde ortaya koyuyorsunuz.
YENGEÇ: Toplumsal ilişkilerinizde sizi gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklıyorsunuz. Özel durumlar söz konusu olacak.
ASLAN: Çevrenize inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacı içindesiniz. Çevrenizdeki bir çok kişiye tepki içindesiniz. İsteklerinizde artışla parasal tablonunuz değişiyor.
BAŞAK: Bugün politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken daha temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz.
TERAZİ: İkna yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gündesiniz. Temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Yeni projeler gündemde olacak.
AKREP: Planlı bir şekilde davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluşturacak. Çekişmelerden uzak kalmalısınız.
YAY: Bugün çevre ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya geleceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için, size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz.
OĞLAK: Daha sosyal olma gereğini duymak için, önünüzde birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek.
KOVA: Aşk ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum söz konusuyken, bazılarınız yeniliğe ihtiyaç duyacaksınız.
BALIK: Arkadaşlık ilişkilerinizde dengeli olmak zorundasınız. Aşk ve dostluk kavramlarını karıştırmamalısınız. Seçimlerinizde dikkatli davranmalısınız. Engellerin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.