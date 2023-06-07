  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.06.2023, 00:00
KOÇ: Duygusal konularda bazı çekişmeler söz konusu olacak. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz.

BOĞA: Bugün duygusal ilişkilerinizde daha sert hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için, bu tür davranışlar içine girebilir ve ilişkilerinizde çevresel koşullarınızın yarar sağlayacak noktalarda odaklaşabilirsiniz.

İKİZLER: Çevresel koşullarınızı zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi arkadaş çevrenizde ortaya koyuyorsunuz.

YENGEÇ: Toplumsal ilişkilerinizde sizi gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklıyorsunuz. Özel durumlar söz konusu olacak.

ASLAN: Çevrenize inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacı içindesiniz. Çevrenizdeki bir çok kişiye tepki içindesiniz. İsteklerinizde artışla parasal tablonunuz değişiyor.

BAŞAK: Bugün politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken daha temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz.

TERAZİ: İkna yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gündesiniz. Temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Yeni projeler gündemde olacak.

AKREP: Planlı bir şekilde davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluşturacak. Çekişmelerden uzak kalmalısınız.

YAY: Bugün çevre ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya geleceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için, size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz.

OĞLAK: Daha sosyal olma gereğini duymak için, önünüzde birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek.

KOVA: Aşk ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum söz konusuyken, bazılarınız yeniliğe ihtiyaç duyacaksınız.

BALIK: Arkadaşlık ilişkilerinizde dengeli olmak zorundasınız. Aşk ve dostluk kavramlarını karıştırmamalısınız. Seçimlerinizde dikkatli davranmalısınız. Engellerin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA