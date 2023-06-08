Yıldız falınız

KOÇ: Bugün, içsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı katı sıkabilirsiniz.
BOĞA: Küçük fırsatların önemli olduğu bir gün. Olayları çok çabuk kavrıyor ve yaratıcılığınızla birlikte alacağınız destekleri çok iyi kombine ediyorsunuz. Çevrenizin eleştirilerine tepkili davranacaksınız.
İKİZLER: Ailenizle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Onların bazı davranışlarından etkilenebilirsiniz. Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Karasızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski var.
YENGEÇ: Olayları fazla yargılayarak yorumluyorsunuz. Bugün Ay'ın konumu, duygusal saplantılarınızı daha belirgin hale getiriyor. Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili gelişmeler olabilir.
ASLAN: Zekanız sayesinde başaramayacağınız konu yok. Yaptığınız çalışmalar, istediğiniz hedefe yaklaşmanızı sağlıyor. İşbirliği içinde olduğunuz kişiler sayesinde yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz.
BAŞAK: Orijinal tarafınız ortaya çıkarken, olayları fazla irdeliyorsunuz. Zaman kaybı yaşayabilir, kendiniz ispat etme konusunda bazı sorunlarla gündeme gelebilirsiniz. Dürüstlük kavramını abartıyorsunuz.
TERAZİ: Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Bilinç altınızda yerleşen sabit düşünceler canınızı sıkabilir. Yardımsever duygularınız atağa kalkacak.
AKREP: Bugün, her şeyi mantıklı değerlendirmek istiyorsunuz. Kalabalık yerlerden sıkılabilir ve içsel dinginliğiniz için sessiz yerler seçebilirsiniz. Maddi konularla ilgili zekanız en üst düzeyde çalışıyor.
YAY: Bugün, yaratıcılık konusunda değişik ve ilginç fikirleriniz olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Çekim gücünüzü çevrenizde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.
OĞLAK: Ay'ın bulunduğu konum; maddi konularla ilgili, kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.
KOVA: Bugün Ay, burcunuzda ilerlerken; içsel disiplininiz, başarınızı arttırma konusunda sağlam oluşumlara neden oluyor. Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.
BALIK: İlişkilerinizde güvenli bir ortam arıyor olmanız, partneriniz için de yeni bir platform oluşturuyor. Kendini size ispat etme konusunda, ona fırsat tanımış olacaksınız. Uykunuzu almaya özen göstermelisiniz.