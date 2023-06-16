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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.06.2023, 00:00

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz.
Sistemli olmanız tepkiye neden olabilir.

İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.

YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.

BAŞAK: Kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.

TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.

AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat geçici olarak, önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

YAY: Maddi konularla ilgili bir takım gelişmeler var. İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.

OĞLAK: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor.
Her türlü çalışmalarda kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içindesiniz.

KOVA: Özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz.
Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

BALIK: Ay'ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.

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