Yıldız falınız

KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok alternatifler çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.



BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alabileceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.



İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.



YENGEÇ: İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.



ASLAN: Geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiklerinizin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.



BAŞAK: İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz. İş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.



TERAZİ: İş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.



AKREP: Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.



YAY: Aceleciliğiniz yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkat edin. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla ve kararlı sürdüreceksiniz.



OĞLAK: Fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak.



KOVA: Arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir.



BALIK: Gelişmelerden ders çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz ve öğretiyorsunuz.

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