KOÇ: Mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.

BOĞA: Bugün manevi duygularınız maddi durumunuzla birlikte ilerleyecek. Aşkta; kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

İKİZLER: Aile, aşk ve sevdikleriniz arasında dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir.

Sizin için önemli bir gün.

YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için zamana ihtiyacınız olacak.

Maddi konularda biraz gerilemeler olabilir.

Arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönmede risk almaktan sakınmalısınız.

ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Tutkular ön planda olacak. Eşinizden destek geliyor. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Manevi duygularla hareket edeceğiniz için, atacağınız her adım, size yoğun başarılar verecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.

TERAZİ: Eğlenceli sosyal ortamlarda bulunacaksınız.

Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, önemli konumlardaki kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.

AKREP: Maddi konular mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız.

Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi oldukça keyiflendirecektir. Beslenmenize dikkat.

YAY: Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. Terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz.

Doğru ve olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

OĞLAK: Enerjiniz oldukça yüksek. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz.

Kariyer fırsatları kapınızda olacak.

KOVA: Yeniliklere ihtiyacınız yok. Mevcut durumunuz size geçen aydan süren gelirlerinizin devamını sağlamak adına parasal kazançlarınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.

BALIK: Ailenizin maddi kazançlarınıza katkısı olacak.

Aile bireylerinizle ortak kazanç birliği içindesiniz. Aşk yaşamınız tüm yaşam parametrelerinizin önüne geçecek. Kendinizden yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.