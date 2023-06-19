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Sana gül bahçesi vadetmedim FİLİZ ÖZKOL

Sana gül bahçesi vadetmedim

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.06.2023, 00:00
Sana Gül Bahçesi Vadetmedim yıllarca tekrar tekrar baskısı yapıldı. İçine doğduğu dünyanın kurumlarıyla bağdaşmayı öğrenemeyen, iletişimsizliğin karanlığında yaşayan on altı yaşındaki bir genç kızın öyküsü... Deliliği, resmi tanımıyla akıl hastalığını anlatıyor:
Asla yüzde yüz iyileşemeyeceğine, ama yine de güzel günler göreceğine istinaden bir başlığa sahiptir. İki dünyanın çatışmaya başlaması, Deborah'ın akıl hastanesine düşmesine neden olur. Böylece hastaneleri, doktorları vb. kurumlarıyla toplumun "kurtarma operasyonu" başlayacaktır.
Greenberg'in kendi yaşamından yola çıkarak yazdığı kitap, "Akıl hastalarının gizleri" üzerine pek çok ipucu taşırken, toplumun yerleşik değer yargılarına çarpıcı bir eleştiri de getiriyor, böylece "normal" kavramını sorgulamaya götürüyor bizi .
Hayat denen olgu gerçekten çok garip.
Samimiyetin arkasındaki gizemlerimizle var olmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız bu evreni hala çözmüş değiliz. Hangimiz sabah uyandığımız zaman yatağımızdan mutlu mutlu gerinerek kalkıyoruz? Kim kime ne kadar dost düşman bilemiyoruz.
Bu dünyaya canlı olarak gelmişsek hepimiz bu sınavlardan geçeceğiz. Eli mahkum öğreneceğiz. Selma kocasının ihanetini kapsını çalan bir çocuğun "Babam bize neden gelmiyor?" sorusuyla karşılaştığında, Kezban yıllardır biriktirdiği parasını annesinin üvey kardeşlerine gizlice verdiğini öğrendiğinde, Sevda çok sevdiği babasının aslında gerçek babası olmadığını anladığında, hayatın gerçekleriyle yüz yüze geliyoruz.
Allah hepimizi bu dünyadan az yaralı ve bereli ayrılmamızı nasip etsin. Boş bir dünyanın hoş sedası içinde avunuyoruz.
SIRLARIMIZLA DOĞUYORUZ,
SIRLARIMIZLA
ÖLÜYORUZ.

günün sözü
Hayat acımasız.
Umutlar mavi, sonuçlar siyah (Anonim)
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