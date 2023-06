Yıldız falınız

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.



BOĞA: Bu dönem yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.



İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.



YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz.



ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.



BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren bir kişi olarak duygularınız çok daha fazla yoğun olacaktır. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.



TERAZİ: Deneyimlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir



AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.



YAY: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.



OĞLAK: Bugün çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğiniz işlerinizi mükemmel yaptığınızı gösteriyor biliyorsunuz.



KOVA: İşinizi yaparken; duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.



BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Her şeyiniz değişiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın