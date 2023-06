Yıldız falınız

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Bugün özellikle Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.



İKİZLER: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz.



YENGEÇ: Burcunuzda ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Çevrenize taviz vermiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir.



ASLAN: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Partnerinize zaman ayırmalısınız.



BAŞAK: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve kendinizi fazla kaptırmamalısınız.



TERAZİ: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.. Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin.



AKREP: Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırırken, aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Eğlence

yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.



YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. Fakat siz yine dikkatli olmak zorundasınız.



OĞLAK: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



KOVA: Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmalısınız.



BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz... Çevrenize önem vermelisiniz.



