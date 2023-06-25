KOÇ: Olayların arkasında farklı bir şey aramanız, konulara farklı bakış açısıyla yaklaşmanızdan kaynaklanıyor. Planlarınıza, kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda başarıyı yakalıyorsunuz.

BOĞA: Özgürlük duygunuz belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz.

Arkadaşlarınızla, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun birşekilde kullanacağınız bir gün.

Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz . İş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığını biliyorsunuz.

ASLAN: Düşüncelerinizi gizlemek istiyorsunuz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum yapmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zamanın önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün içindesiniz.

TERAZİ: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü arttıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken; gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.

AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.

Karşıt görüşteki insanları ikna edeceksiniz.

YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

OĞLAK: Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Partnerinizden beklediğiniz destek gelecektir.

Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarıyı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.

BALIK: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün.

Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.