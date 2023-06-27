KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Sır saklamanız gerektiğini öğrenmelisiniz.

BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz.

İnatçı yönlerinize dikkat.

İKİZLER: Çok gezerek, araştırarak öğreniyorsunuz.

Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız.

Fakat bugün, çevrenize ters düşebilirsiniz.

YENGEÇ: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize güvenmenin zamanının geldiğini görüyorsunuz.

Çalışma evinizdeki retro Merkür size çok şey öğretecektir. Duygusallığı bırakmalısınız.

ASLAN: Zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız.

Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz.

Çevrenizin hakkınızdaki söylemlerine aldırmamalısınız.

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmelisiniz.

Enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor. Çevrenizden istemediğiniz bir tepki alabilirsiniz.

TERAZİ: Dengelerinizi bozmak istemediğiniz için, çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilirler.

Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliği sayesinde önemli aşamalar kaydedeceksiniz.

Daha itaatkar olmalısınız.

AKREP: Çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz.

Bunaldığınızda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor fakat sahiplenme duygunuz yüzünden bir türlü başaramıyorsunuz. Yollardan alacağınız haberlere şaşırmamalısınız.

YAY: Bugün harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için, çoğu kez yaşamınızı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.

OĞLAK: Enerjinizin yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Olayları akışına bırakmak yerine takip etmekten karlı çıkacaksınız. Evinizle ilgili harcamalar sebebiyle bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.

KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklentilerinizin, istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Yalnız kalmak size iyi geliyor.

BALIK: Yoğun bir duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zaman değerlerinizi iyi kullanmalısınız. Özellikle duygusal dengelerinizi kontrol altında tutmalısınız.