KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Sır saklamanız gerektiğini öğrenmelisiniz.
BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz.
İnatçı yönlerinize dikkat.
İKİZLER: Çok gezerek, araştırarak öğreniyorsunuz.
Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız.
Fakat bugün, çevrenize ters düşebilirsiniz.
YENGEÇ: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize güvenmenin zamanının geldiğini görüyorsunuz.
Çalışma evinizdeki retro Merkür size çok şey öğretecektir. Duygusallığı bırakmalısınız.
ASLAN: Zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız.
Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz.
Çevrenizin hakkınızdaki söylemlerine aldırmamalısınız.
BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmelisiniz.
Enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor. Çevrenizden istemediğiniz bir tepki alabilirsiniz.
TERAZİ: Dengelerinizi bozmak istemediğiniz için, çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilirler.
Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliği sayesinde önemli aşamalar kaydedeceksiniz.
Daha itaatkar olmalısınız.
AKREP: Çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz.
Bunaldığınızda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor fakat sahiplenme duygunuz yüzünden bir türlü başaramıyorsunuz. Yollardan alacağınız haberlere şaşırmamalısınız.
YAY: Bugün harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.
Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için, çoğu kez yaşamınızı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.
OĞLAK: Enerjinizin yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Olayları akışına bırakmak yerine takip etmekten karlı çıkacaksınız. Evinizle ilgili harcamalar sebebiyle bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.
KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklentilerinizin, istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Yalnız kalmak size iyi geliyor.
BALIK: Yoğun bir duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zaman değerlerinizi iyi kullanmalısınız. Özellikle duygusal dengelerinizi kontrol altında tutmalısınız.