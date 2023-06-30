KOÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. yaşantınıza renk katacak işler geliyor.

BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız

İKİZLER: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş burcunuzda ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor kendinizi yoruyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz ortada.

TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğini mükemmel..

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz..

Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.

Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

Duygularınız atakta fakat sakinsiniz..

Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz..

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. . Bugün yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın.

Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz