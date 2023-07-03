KOÇ: İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız.

BOĞA: Bugün iletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz.

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var.

Bugün, bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz.

Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz.

YENGEÇ: Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve duygusal düşünmekten bir an önce vazgeçmelisiniz.

ASLAN: Bugün olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz.

Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.

Güvensizlik duygunuzu yenmelisiniz.

BAŞAK: Düşüncelerinizin sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Siz, kendi disiplininizin uygulayıcısısınız. Bu nedenle, karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.

TERAZİ: Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberler karşısında keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

AKREP: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bugün, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY: Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz.

Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK: Olumsuz etkilenmeye açık bir gününüzdesiniz.

Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

KOVA: Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz. Midenize dikkat.

BALIK: Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir gün. Değerlerinizin farkındasınız ve bugün, gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz. Sır olmayı tercih ediyorsunuz.