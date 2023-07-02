KOÇ: Yeni oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

BOĞA: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım karışıklara çözüm bulacaksınız.

Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

İKİZLER: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.

Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk veriyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz..

YENGEÇ: Çevrenizin etkisi altında fazla kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz.

Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Aşırıya kaçmayın..

ASLAN: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz.

Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Sizin için zaman çok önemli.

BAŞAK: Merkür'den önemli destekler alıyorsunuz..

İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin önemli olduğunu unutmamalısınız.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugünlerde kendinize uygun yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.

AKREP: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.

YAY: Kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz.

Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu.

Duygusal ilişkilerinizde beklediğiniz gelişimleri birazda kendi çabanızla sağlamalısınız.

OĞLAK: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler.

Mantıklı davranışlarınız tepki alabilir.

KOVA: Bugün oldukça eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir.

Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz.

Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.

BALIK: Kişisel enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz.

Partnerinizin değişik fikirleri, sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.